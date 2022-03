Skate: titolo in fase Q&A?

EA ha annunciato la quarta puntata del suo franchise Skate, chiamata semplicemente “skate.“

Annunciato quasi due anni fa, ma considerato il fatto che il gioco aveva appena iniziato lo sviluppo all’epoca e che Full Circle, lo studio che ci ha lavorato su, non ha nemmeno presentato ufficialmente il titolo fino a gennaio dello scorso anno, molti avevano intuito che il gioco non era troppo avanti nello sviluppo e che potrebbe essere in ritardo di un paio d’anni, se non di più. Sembra, tuttavia, che potrebbe non essere vero. In un rapporto pubblicato su Exputer dal noto insider Tom Henderson, che ha annunciato lo stesso anche tramite un post su Twitter, è stato affermato che il suddetto titolo, in realtà è “molto più avanti nello sviluppo di quanto la gente avrebbe potuto credere”, con un buon andamento del lavoro. A quanto pare, il gioco è ora “a buon punto nella sua fase di QA interna”.

Il playtest interno, infatti, sarebbe andato avanti dietro le quinte per “mesi”, come si può vedere sull’API Origin sotto il nome in codice “Project Dingo”. Henderson afferma anche che contrariamente alle voci, il gioco sarà un titolo free-to-play ed includerà anche il cross-play, poiché i rapporti hanno affermato che lo saranno anche gli altri titoli in arrivo FIFA 23 e F1 2022.

Nel frattempo, il giornalista Jeff Grubb ha anche dichiarato di recente sul podcast GamesBeat Decide che “probabilmente sentiremo di più” sul titolo “abbastanza presto”, anche se con EA Play cancellato per quest’anno, resta da vedere quando e come accadrà. Finora, non abbiamo visto quasi nessun filmato di gioco di skate. e i dettagli sul gioco rimangono scarsi. Un video di sviluppo dietro le quinte dell’anno scorso sembrava suggerire che il gioco sarebbe caratterizzato da un’ambientazione open world, mentre è stata confermata anche una versione per PC. All’inizio di quest’anno, anche il CEO di EA Andrew Wilson ha detto che Skate. sarebbe stato “lancio presto”.