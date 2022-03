DNF Duel: il secondo open beta test su PlayStation arriva a inizio aprile

Il secondo open beta test del picchiaduro basato su Dungeon Fighter DNF DUEL si svolgerà dal 1 aprile alle 19:00 PT / 22:00 ET (le 03:00 in Italia) al 4 aprile alle 14:00 PT / 17:00 ET (le 22:00 in Italia) su PlayStation 5 e Annunciati PlayStation 4 , l’editore Nexon e gli sviluppatori Neople , Arc System Works ed Eighting. stato anche rilasciato un nuovo trailer, soprannominato New Challenger, che mette in evidenza il personaggio giocabile recentemente confermato Ghostblade. Di seguito una panoramica del gioco:

Combattimento d’azione al suo estremo. Entra nel nuovo picchiaduro nei panni del tuo personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Supera in astuzia, sconfiggi o batti i tuoi avversari e diventa il padrone della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Se ricordate di aver giocato a vecchi giochi come Street Fighter sentendone nostalgia e volete concederti un’esperienza simile, questo è il gioco adatto.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Se ricordate di aver giocato a vecchi giochi come Street Fighter sentendone nostalgia e volete concederti un’esperienza simile, questo è il gioco adatto. Effetti incredibili e combo spettacolari : Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Inoltre, ci sono bellissime illustrazioni per ogni classe che aggiungono più divertimento alla tua esperienza di gioco.

: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Inoltre, ci sono bellissime illustrazioni per ogni classe che aggiungono più divertimento alla tua esperienza di gioco. Personalizzazione : DFO vi consente di personalizzare i personaggi con vari tipi di avatar. Sono disponibili coloranti per colorare e personalizzare i tuoi avatar, regalandoti un look unico.

: DFO vi consente di personalizzare i personaggi con vari tipi di avatar. Sono disponibili coloranti per colorare e personalizzare i tuoi avatar, regalandoti un look unico. Incontra i tuoi personaggi DNF preferiti

Un mondo nato dall’universo di Dungeon e Fighter

Meccaniche di combattimento uniche

gameplay online

DNF DUEL sarà disponibile dal 28 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.