Final Fantasy XVI: in cima alla classifica

Famitsu ha pubblicato le sue ultime classifiche settimanali per i giochi in arrivo più attesi, come deciso dai voti dei suoi lettori, e proprio come è stato la scorsa settimana, Final Fantasy XVI è ancora una volta in cima alla classifica.

Square Enix RPG è uno degli unici due giochi per Playstation 5 nella top 10: Pragmata di Capcom arriva al nono posto, con ogni altro gioco nell’elenco che è un titolo Switch.

Ci sono un paio di nuovi titoli, con il remake HD-2D LIVE A LIVE di Square Enix che arriva all’ottavo posto. Nel frattempo, anche Xenoblade Chronicles 3, che verrà lanciato per Switch questo settembre, è entrato nella top 10, arrivando al decimo posto. La maggior parte degli altri giochi nell’elenco sono volti familiari in queste classifiche, inclusi artisti del calibro di Splatoon 3, Bayonetta 3, The Legend of Zelda: il sequel di Breath of the Wild e Kirby e la terra perduta.

Tutti i voti sono stati espressi dai lettori di Famitsu tra il 3 marzo e il 9 marzo.