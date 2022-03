Soul Hackers 2: il nuovo trailer presenta Angel

Atlus ha rilasciato un altro dei suoi trailer giornalieri incentrato sul prossimo JRPG Soul Hackers 2 e mostrando uno dei suoi demoni. Il nuovo trailer si concentra su Angel, un classico demone che ha debuttato nel lontano 1992 con Shin Megami Tensei. Recentemente la società aveva pubblicato il video introduttivo su Arrow. Di seguito una panoramica di Arrow tramite il sito ufficiale di ATLUS:

Un agente di Yatagarasu, una delle fazioni degli Evocatori di Diavoli. Uno dei bersagli protetti rilevati da Aion. Un giovane onesto e tranquillo che normalmente non dice molto. Tuttavia, è appassionato nel profondo. Il COMP di Arrow è un tipo di pistola e utilizza le abilità con la pistola come forma di attacco di base. Ha un’elevata attitudine per le abilità sul ghiaccio.

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.

Personaggi

Ringo : uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni.

: uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni. Figue : fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo.

: fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo. Freccia: un agente di Yatagarasu, una delle fazioni degli Evocatori di Diavoli. È uno degli individui la cui morte presumibilmente ha un ruolo nell’innescare l’apocalisse.

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.