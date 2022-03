Xbox: Microsoft lavorerà sui cloud-native

Microsoft ha spinto il cloud gaming come uno dei pilastri più importanti della sua strategia di gioco e, dato il successo che Xbox ha riscontrato negli ultimi tempi, non sorprende che l’azienda stia cercando di consolidare ulteriormente la sua posizione.

Come riportato da VGC, Microsoft ha annunciato una nuova divisione per Xbox Game Studios, che si concentrerà sullo sviluppo di giochi cloud-native esclusivamente per Xbox, inoltre, è stato fatto un video in merito e caricato su YouTube. La divisione è guidata da Kim Swift, designer di Valve per Portal e Left 4 Dead 2, e lo scorso anno è entrato a far parte di Microsoft come senior director nel team di Xbox Cloud Gaming. Come afferma Swift, la divisione cloud di Xbox:

“collaborerà con team di sviluppo di giochi di livello mondiale per sviluppare giochi cloud-native per offrire ai giocatori esperienze senza precedenti che possono essere raggiunte solo con la tecnologia cloud.“



A quali giochi porta questo passaggio dovrebbe essere interessante da scoprire. I rapporti hanno suggerito che Hideo Kojima e il suo team di Kojima Productions sono sul punto di concludere un accordo con Microsoft per lo sviluppo di un titolo esclusivo per Xbox nativo per il cloud. Presumibilmente, il gioco sarà una nuova puntata in un IP Xbox esistente. Allo stato attuale, né Microsoft né Kojima Productions hanno fatto annunci ufficiali, anche se l’anno scorso è stato affermato che il suddetto studio è a lavoro su due nuovi progetti.