Dragalia Lost: disponibili le anteprime dei capitoli 25 e 26

Dragalia Lost sta per terminare il suo servizio, quindi anche la sua campagna principale è ormai giunta alla sua conclusione. Per dare ai fan un’idea di ciò che includono questi ultimi due capitoli, è stato pubblicato un trailer di anteprima che mostra alcuni della storia e dei personaggi. Recentemente è stata resa disponibile la patch 2.18.1. Sono state apportate alcune modifiche degne di nota al programma Alberian Battle Royale, Kaleidoscape e Trials of the Mighty, insieme ad altre modifiche generali.

Sono stati anche annunciato che due nuovi personaggi, Bondforged Prince e Bondforged Zethia, saranno presenti in un Gala Dragalia a partire dal 31 marzo. Dati i loro nomi, è lecito ritenere che faranno la loro comparsa in questi capitoli. Le date specifiche per l’uscita di questi due capitoli non sono state ancora annunciate, anche se è stato detto in precedenza che l’ultimo capitolo del gioco sarà pubblicato a luglio.

Dragalia Lost è stato originariamente lanciato nel 2018, come primo esperimento di Nintendo in una nuovissima IP basata su dispositivi mobile. Ha riscosso un successo piuttosto significativo, essendo uno dei giochi mobile di Nintendo con il maggior incasso, ma sembra che la società abbia deciso di interrompere gli aggiornamenti per il titolo. Nel corso della vita del gioco ha goduto di numerosi eventi crossover con altre serie tra cui Fire Emblem Heroes, Monster Hunter, Mega Man e Persona 5 Strikers. L’ultimo set di nuovi avventurieri verrà aggiunto il 31 marzo 2022 e i banner di evocazione esistenti e i revival degli eventi ritornano nei prossimi mesi.

Dragalia Lost è disponibile per dispositivi mobile su Android tramite Google Play e su iOS tramite App Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.