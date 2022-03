One Piece Odyssey: annunciato il nuovo JRPG

Durante la live stream su One Piece, in cui sono state mostrate le news in arrivo per i vari prodotti dell’universo dei pirati creato da Eiichiro Oda, è stato annunciato One Piece Odyssey, JRPG con Monkey D. Luffy e la sua ciurma. Il marchio era tra l’altro stato registrato lo scorso anno. La storia è stata scritta dallo stesso Oda, con le musiche di Motoi Sakurana (serie Tales of). Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, più un filmato in cui il producer Katsuaki Suzuki parla del gioco.

L’uscita è prevista per il 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Questa la descrizione del gioco:

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta.

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE.

Potete vedere i due trailer pubblicati da Bandai Namco di One Piece Odyssey, in italiano, qui sotto.

Qui sotto potete invece vedere alcuni screenshoot.

Durante la live sono state mostrate anche novità riguardo One Piece Gard Game, Treasure Cruise e Bounty Rush.

[ONE PIECE NEWS Part 5] Here're the illustrations of the exciting new ONE PIECE Card Game! The illustrations in this TCG feature art from the manga, anime, and also other illustrators! ▼ Here's the official site:https://t.co/gzO6vYxibt#ONEPIECE#ONEPIECENEWS pic.twitter.com/Mzh7wGnDBN — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) March 28, 2022

Ma non solo, spazio anche ai film precedenti (ne arriveranno tre su Netflix, ma non in Italia), e soprattutto a RED, che arriverà ad agosto in Giappone e successivamente nel resto del mondo. Viene annunciato anche un nuovo personaggio, una misteriosa ragazza.

[ONE PIECE NEWS Part 3] Here's a new visual of a mysterious girl from the movie ONE PIECE FILM RED, opening 8/6 in Japan!!

*International release date announcements to follow. ▼ Official account for all the latest info:@OP_FILMRED#ONEPIECE#ONEPIECENEWS pic.twitter.com/6Q5EH6Vqd5 — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) March 28, 2022

Per quanto riguarda invece la serie live action che andrà in onda su Netflix, è stato annunciato che Shanks sarà interpretato da Peter Gadiot. Qui sotto il messaggio dell’attore.

Mostrato anche il logo che festeggia i 25 anni della serie.