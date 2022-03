Controller: al torneo BAFTA vince il DualSense

Nei giorni scorsi si è tenuto su Twitter un torneo online fatto da BAFTA, in cui veniva chiesto agli utenti di votare il miglior controller della storia, in un tabellone tennistico in cui hanno partecipato sedici controller diversi. A trionfare è stato il DualSense, pad della PlayStation 5, in finale contro uno dei suoi predecessori, il DualShock.

Oltre ai controller più noti, hanno partecipato alcuni meno scontati, come il Dance Mat, il tappettino per i dance game, o la chitarra di Guitar Hero. Questa la lista completa:

Qui sotto potete vedere il tweet con il tabellone intero, ricordando che il torneo si è “giocato” in attesa dei Bafta Game Awards 2022, che si terranno giovedì 7 aprile presso la Queen Elizabeth Hall, a Londra, e saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social della BAFTA: www.bafta.org/games/howtowatch.

The BEST CONTROLLER EVER TOURNAMENT (our friendly competition!) has come to an end, and you have decided the ultimate winner with the DualSense taking the crown 🥇🎮

Reminder: you can watch the #BAFTAGames Awards on 7 April 2022 on all major social and online platforms🏆 pic.twitter.com/wGH5zKdosI

— BAFTA Games (@BAFTAGames) March 27, 2022