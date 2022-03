Knack: Sony rinnova il marchio, novità in arrivo?

La linea di franchise first party di Sony è più forte che mai, ma non è priva di anelli deboli. Il più importante tra questi è Knack, una serie di platform che ha debuttato in modo deludente con la PS4, e ha fatto solo miglioramenti marginali con il suo sequel, Knack 2 nel 2017. Però, sembrerebbe che un nuovo capitolo potrebbe essere ancora nei piani di Sony.

Come avvistato di recente da Gematsu su Twitter, Sony ha rinnovato il marchio del gioco in Giappone il 17 marzo. Come spesso accade, questo non suggerisce necessariamente che un nuovo capitolo della serie sia in lavorazione, ma indica che Sony potrebbe avere ancora dei piani per la proprietà. Poi di nuovo, le aziende che depositano e rinnovano i marchi per proteggere le loro proprietà intellettuali non è esattamente un evento insolito.

Se un nuovo gioco di Knack fosse davvero in sviluppo, sarebbe interessante vedere come verrebbe gestita la sua produzione, visto che Sony Interactive Entertainment Japan Studio, lo studio che ha realizzato i primi due giochi, è stato chiuso.