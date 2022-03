Sons of the Forest: rimandato ancora una volta il gioco

Sons of the Forest di Endnight Games è stato recentemente rimandato ancora una volta. Originariamente previsto per il 20 maggio, il titolo survival in prima persona uscirà nell’ottobre 2022. In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha detto che la sua precedente uscita era “eccessivamente ambiziosa” e che per consegnare la visione del prossimo passo nei giochi di sopravvivenza, ha deciso che per dare un prodotto più solido è stato deciso questo rinvio.

Questo è il secondo ritardo che il sequel è stato affrontato, era originariamente previsto per un rilascio nel 2021 prima di essere spinto indietro. Il tweet conteneva anche una breve clip di gameplay che includeva il giocatore che masticava un pesce, erigeva una struttura di legno, preparava un obiettivo e cercava di far uscire qualcuno dal suo torpore.

Non è stato rivelato molto sul titolo dal suo annuncio iniziale ai The Game Awards 2019. Ma sembra che si svolga su un’isola con mutanti come il primo gioco e i giocatori devono scavare e artigianato per sopravvivere. Naturalmente, ci sono anche un bel po’ di armi disponibili, da coltelli e lance di legno a katane, asce, C4, fucili e molto altro.

Sons of the Forest è attualmente previsto per l’uscita su PC.