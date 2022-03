Resident Evil Village arriverà sull’Xbox Game Pass?

Presto sarà passato un anno dal lancio di Resident Evil Village, e Capcom potrebbe cercare di segnarlo con un nuovo sviluppo significativo per il gioco nel prossimo futuro. Gli abbonati a Xbox Game Pass che non hanno ancora avuto la possibilità di immergersi nelle offerte del gioco survival horror potrebbero presto avere la possibilità di farlo.

Come riportato da XGP, l’annuncio di Resident Evil Village sulla pagina polacca dell’Xbox Store menziona che il gioco è disponibile anche con Xbox Game Pass. Questo, naturalmente, non è attualmente vero, e nessun annuncio ufficiale riguardante lo stesso è stato fatto da Capcom o Microsoft, quindi resta da vedere se si tratta di errore. L’annuncio è stato modificato poco dopo, con la menzione di Game Pass rimossa, ma è possibile controllare uno screenshot qui sotto, per gentile concessione di XGP.

È interessante notare che nell’aprile dello scorso anno, documenti interni trapelati hanno rivelato che un accordo tra Sony e Capcom ha stabilito che Resident Evil Village non poteva essere lanciato per nessun servizio di abbonamento concorrente per un anno dopo il suo lancio, compresi quelli di Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, Stadia Pro e altri. Il 7 maggio segnerà l’anniversario di un anno dal lancio del gioco, quindi c’è la possibilità che Capcom decida di portarlo su Game Pass dopo quella data.

In altre notizie su Resident Evil, Capcom è attualmente al lavoro su DLC per Resident Evil Village, anche se non c’è nessuna parola su quando uscirà, o anche solo formalmente svelato. Nel frattempo, le fughe di notizie hanno anche ripetutamente affermato che un remake di Resident Evil 4 è in sviluppo, e sarà rivelato presto.