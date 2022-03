OPPO annuncia lo smartphone OPPO A96

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, presenta oggi OPPO A96, il nuovo smartphone che arricchisce la Serie A, la lineup middle level del brand. Caratterizzato dall’esclusiva lavorazione OPPO Glow, resistente ai graffi e alle impronte, OPPO A96 è dotato di una batteria a lunga durata da 5000mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33W e di un display Punch-Hole da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una gamma di colori NTSC del 96%, che viene gestita dalla tecnologia proprietaria Adaptive Refresh Rate per offrire un’esperienza visiva davvero coinvolgente.

Un design elegante e premium:

La finitura di OPPO A96 viene realizzata tramite l’innovativo processo produttivo proprietario OPPO Glow Design, che seleziona il miglior pannello di vetro diamantato e lo mette sottovuoto per comprimere i cristalli. Il risultato è una texture accattivante, liscia, resistente alle impronte e a prova di sporco. Questo dona a OPPO A96 il suo form factor 3D distintivo, disponibile in 2 eleganti colorazioni: Starry Black e Sunset Blue.

OPPO A96 è dotato di un display Punch-Hole da 6,59” a 90Hz con un rapporto schermo-corpo del 90,8% e una risoluzione 1080×2412 FHD. L’aumento della frequenza di aggiornamento è gestito da Adaptive Refresh Rate, la tecnologia sviluppata da OPPO per gli schermi LCD, che regola automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo in base all’attività svolta dall’utente, garantendo una migliore fluidità e mantenendo basso il consumo energetico.

Inoltre, la funzione All-day AI Eye Comfort migliora la visibilità dello schermo in base ai livelli di luce ambientale e, grazie alla capacità di coprire una gamma cromatica NTSC del 96%, equivalente al 100% dello spazio colore DCI-P3, il display offre un ampio spettro di colori, rendendo le immagini ancora più realistiche, vivide e accattivanti. Infine, il posizionamento del sensore di impronte digitali sul lato dello smartphone permette di sbloccare più facilmente il device e rende il design 3D di OPPO A96 più sottile e raffinato.

Batteria a lunga durata da 5000mAh e SUPERVOOC da 33W:

La batteria da 5000mAh consente agli utenti di rimanere sempre connessi, garantendo fino a 154 ore di messaggistica su WhatsApp senza interruzioni. La tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 33W offre una maggiore flessibilità: con soli 30 minuti di ricarica lo smartphone raggiunge il 55% di potenza della batteria. Inoltre, OPPO ha fatto grandi passi in avanti nel migliorare l’efficienza di utilizzo della batteria grazie a funzionalità innovative, come la Super Power Saving Mode basata sulle strategie di risparmio energetico, la regolazione della frequenza della CPU e la regolazione della retroilluminazione che agisce su applicazioni specifiche per estendere la durata della batteria. OPPO A96 dispone anche della funzione Optimized Night Charging, che permette all’intelligenza artificiale dello smartphone di memorizzare le abitudini di sonno dell’utente e programmare un piano di ricarica della batteria segmentato durante la notte.

Prestazioni affidabili per un’esperienza duratura:

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G, OPPO A96 offre un’esperienza utente fluida, adatta al multitasking, ed è disponibile nella combinazione memoria e storage 8GB+128GB a cui si aggiunge il supporto alla funzione di espansione della RAM, che migliora le prestazioni e la capacità di archiviazione, e la possibilità di espandere le schede SD per conservare più foto e video. Inoltre, OPPO A96 supporta anche la tecnologia NFC e la comunicazione point-to-point.

La qualità dell’audio è un aspetto fondamentale per garantire la buona riuscita delle conversazioni telefoniche e per migliorare l’esperienza di intrattenimento degli utenti. Gli altoparlanti e i microfoni doppi di OPPO A96 producono infatti un audio stereo ad alto volume riducendo il rumore ambientale, mentre la tecnologia audio Dirac HD rende l’esperienza di visione dei contenuti ancora più coinvolgente.

Un potente sistema di fotocamere che migliora i ritratti fotografici:

OPPO A96 vanta una fotocamera frontale da 16MP, capace di dare vita a splendidi ritratti. Grazie alla funzione AI Natural Retouching è possibile rimuovere le imperfezioni pur conservando i tratti naturali del viso dell’utente, mentre la funzione Fill Light a 360° rende i ritratti luminosi anche se scattati in condizioni di scarsa luminosità.

La configurazione della doppia fotocamera posteriore presenta una fotocamera da 50MP con alta sensibilità fotografica e alto numero di pixel, e una fotocamera Bokeh da 2MP, che consente agli utenti di utilizzare la modalità Ritratto per catturare foto con effetti bokeh precisi e naturali. La fotocamera posteriore supporta anche lo zoom digitale 5x e la possibilità di realizzare fino a 20 scatti in sequenza.

Infine, caratteristiche aggiuntive della fotocamera come AI Palette, Neon Portrait, Flash Snapshot e Selfie HDR completano l’esperienza utente offrendo ancora più versatilità.

ColorOS 11.1 per un’esperienza software intuitiva:

Il sistema operativo ColorOS 11.1 su OPPO A96 rende l’intera esperienza utente fluida ed efficiente, garantendo facilità d’uso e alte prestazioni. La funzione Bullet Screen Message riduce al minimo le interruzioni causate da chiamate o notifiche durante l’attività di gioco: le informazioni del messaggio, infatti, scorrono sullo schermo come finestre mobili. Inoltre, anche le caratteristiche legate alla privacy sono un elemento centrale di ColorOS, con funzioni come Private Safe e APP Lock che offrono agli utenti la possibilità di mantenere privati i loro dati e di utilizzare le applicazioni in totale sicurezza. OPPO A96 supporta anche Air Gestures, che permettono all’utente di svolgere numerose funzioni senza toccare lo smartphone, supportando alcuni gesti chiave, come quelli di scorrimento per spostare lo schermo verso l’alto o verso il basso e per rispondere alle chiamate e alcuni gesti statici del palmo della mano per silenziare le chiamate.

Prezzi e disponibilità:

OPPO A96, nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue, è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato al pubblico di 299,99€ nei principali rivenditori di elettronica di consumo, sull’e-commerce proprietario OPPO Store e nei prossimi giorni anche su Amazon.