Lost Judgment The Kaito Files: ecco il trailer di lancio

Da oggi 28 marzo è disponibile Lost Judgment The Kaito Files, DLC dello spin-off della serie Yakuza. Dopo vari filmati mostrati in questo periodo (tra panoramiche e stili di combattimento), SEGA ha pubblicato, in occasione dell’uscita, il trailer di lancio che potete vedere in fondo alla notizia.

Il DLC arriva su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, e queste sono le caratteristiche principali dell’espansione:

La sua storia : sfida nuovi boss con gli stili di combattimento unici di Kaito, setaccia Kamurocho per nuovi oggetti collezionabili e tuffati nel passato di Kaito in questa straordinaria espansione drammatica che copre quattro capitoli.

: sfida nuovi boss con gli stili di combattimento unici di Kaito, setaccia Kamurocho per nuovi oggetti collezionabili e tuffati nel passato di Kaito in questa straordinaria espansione drammatica che copre quattro capitoli. Bestia di strada : sfacciato, audace e sempre roboante, Kaito è affidabile in qualsiasi combattimento, guerriglia o inseguimento. Passa alla modalità bestia con l’aggressivo stile di combattimento Bruiser di Kaito o aumenta la difesa con il suo stile di combattimento Tank.

: sfacciato, audace e sempre roboante, Kaito è affidabile in qualsiasi combattimento, guerriglia o inseguimento. Passa alla modalità bestia con l’aggressivo stile di combattimento Bruiser di Kaito o aumenta la difesa con il suo stile di combattimento Tank. Fidati del tuo istinto: non c’è bisogno dei gadget stravaganti di Yagami qui; Kaito ha il suo stile di investigazione sensoriale. Attingi al Primo Focus di Kaito per fiutare letteralmente gli indizi, identificare i sospetti e risolvere il caso con il suo istinto.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Lost Judgment The Kaito Files.