Postal 4 No Regerts: uscita dall’early access ad aprile

Running With Scissors ha annunciato l’uscita dalla fase in accesso anticipato e dunque il rilascio ufficiale di Postal 4 No Regerts con la versione 1.0. Sarà disponibile su Steam dal 20 aprile. Per l’occasione è stato pubblicato un filmato, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco:

Gameplay non lineare, sandbox, a mondo aperto: affronta il tuo set quotidiano di Commissioni in modo non lineare! Cerca opzionali Missioni Secondarie per ulteriori ricompense! Oppure ignora tutto ciò e provoca il pandemonio generale a tuo piacimento!

Jon St. John, veterano del settore e voce leggendaria di Duke Nukem, nel ruolo del POSTAL Dude!

Una città nuova di zecca da esplorare: scopri Edensin e svela gli oscuri segreti di questa città del gioco d’azzardo! Visita il penitenziario locale, ma non diventare un ospite permanente! Incontra i misteriosi ed esotici abitanti del confine messicano! Guida le mandrie nella Città fantasma occidentale! Percorri le strade con stile nel tuo Mobility Scooter alla moda! Metti alla prova la tua fortuna nei casinò sulla Zag, il tutto sotto l’occhio vigile della monolitica ERC Tower!

Pacifista o Aggressivo: goditi la massima libertà nella scelta del tuo stile di gioco! Nuovi tipi di munizioni e altri strumenti per supportare maggiormente scontri pacifici (o almeno non letali), ma la violenza è sempre un’opzione!

Arsenale esagerato: tornano i classici della serie come l’iconica Pala, Tanica di Benzina e il famoso boomerang Machete! Armi nuove di zecca come l’AK, Ingram e Bastone Tazer! Prepara trappole e scatena il caos piumato con la nuova Mina Piccione! Usa la tua creatività con gli esclusivi tipi di munizioni liquide per il Spurt’n’Squirt: riempilo di acqua per spegnere incendi, benzina per creare un lanciafiamme improvvisato o urina per fare la doccia ai residenti di Edensin!

Potenti potenziamenti: aggiungi quel familiare tocco POSTAL alle tue armi con potenziamenti come il classico Gatto Silenziatore, l’Erba Gatta che rallenta il tempo e la Bevanda Energetica per usare due armi da fuoco alla volta! Potenzia i pugni, il piede e l’uretra con una dose di vitamina X, atrofia dei testicoli compresa!

Grande interattività: dai da mangiare ai cani randagi e raduna eserciti canini per fare il tuo sporco lavoro! Prendi e porta in giro gli oggetti per impilarli e raggiungere nuove aree o semplicemente lanciali contro gli altri per infastidirli! Per la prima volta nella serie, usa e tira lo sciacquone dei gabinetti!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Postal 4 No Regerts, qui invece vi rimandiamo, qualora lo vogliate, al nostro provato dello scorso anno.