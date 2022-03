Warframe: content gratuito in arrivo

Warframe celebra quest’anno il suo nono anniversario e lo sviluppatore Digital Extremes sta segnando il traguardo offrendo ricompense settimanali e altri bonus speciali. Il gioco è stato inizialmente rilasciato su PC a marzo 2013 prima di arrivare su console in seguito. Tutti coloro che accedono semplicemente a Warframe durante la prossima settimana cinque riceveranno regali gratuiti come skin Dex, slot per armi, armature, glifi e altri contenuti che normalmente costano denaro. Inoltre, Digital Extremes ha annunciato che il negozio di merchandising di Warframe sta aggiungendo nuovi equipaggiamenti come magliette e spille, oltre ad alcuni merchandising esclusivi per i giocatori che raggiungono il grado di maestria nel gioco.