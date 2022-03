Fortnite: Eivor Varinsdottir potrebbe arrivare nel gioco

Parlando di più sui piani di rilascio di Eivor, NotPalo ha continuato dicendo che Eivor arriverà nel negozio di articoli di Fortnite questa settimana giovedì 31 marzo. Tuttavia, non sara l’unico personaggio della serie rilasciato in questo momento. Inoltre, insieme a Eivor uscirà anche Ezio Auditore, il protagonista più noto di Assassin’s Creed 2. In precedenza, la skin di Fortnite per Ezio è trapelata in modo importante, ma la skin stessa non è diventata disponibile per l’acquisto. Sulla base di questa voce, tuttavia, sembra che presto dovrebbe cambiare. Pronti a vederne delle belle in questo mese del gioco di Epic Games?

RUMOR: Eivor Varinsdottir from Assassin's Creed will be added to the game soon!

This information comes from @NotPaloleaks, who received this information from sources that "have been correct in the past". 👀 pic.twitter.com/JnsmUFAohy

— Shiina (@ShiinaBR) March 28, 2022