Candy Crush Saga: collaborazione con Sonic 2

Sonic The Hedgehog e i suoi amici si abbandoneranno presto ai loro golosi istinti quando appariranno in Candy Crush Saga per celebrare l’uscita nelle sale di Sonic 2. Sonic e Tails si uniranno al puzzle game match 3 dal 31 marzo al 4 aprile, dove cercheranno di recuperare il maestro smeraldo da Knuckles, dal dottor Robotnik e dalla Jelly Queen rompendo caramelle. Solo coloro che hanno raggiunto il livello 25 potranno partecipare a questo evento speciale. I giocatori guadagneranno energia rompendo uno speciale Sonic Spin Dash Candy inserito nei puzzle e quell’energia può essere utilizzata per completare le attività in una ricerca in stile caccia al tesoro, guadagnando potenziamenti a tema cinematografico lungo il percorso. L’evento includerà anche musica ed effetti sonori ispirati a Sonic creati dallo sviluppatore di Candy Crush King appositamente per questo evento.

“Sonic è un personaggio amato in tutto il mondo e si inserisce perfettamente nella narrativa del nostro gioco”, ha dichiarato Jennifer Sharp, vicepresidente delle partnership mobili di Activision Blizzard King, nel comunicato stampa. “Ci aspettiamo che il pubblico di Sonic e Candy Crush sarà attratto dal nuovo ed entusiasmante mondo che abbiamo creato insieme”.

Candy Crush Saga ha collaborato con altre importanti uscite cinematografiche in passato, incluso un evento Space Jam nel luglio 2021 in cui LeBron James si è unito al gioco. Sonic The Hedgehog 2 uscirà nei cinema l’8 aprile, mentre la prossima avventura videoludica di Sonic, Sonic Frontiers, è prevista per il 2022. La collaborazione porterà sicuramente grandi vantaggi per entrambe le realtà, sia per Sonic che per Candy Crush.