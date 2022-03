Coffee Talk: il creatore Mohammad Fahmi muore a 32 anni

Lo sviluppatore e developer di Coffee Talk, nonché writer di videogiochi Mohammad Fahmi, è morto all’età di 32 anni proprio oggi. La notizia di tale tragedia è stata annunciata questo fine settimana tramite il suo account Twitter in un tweet condiviso da sua sorella, la quale ha prontamente informato sui social dell’accaduto. La causa della morte di Fahmi non è stata rivelata.

La carriera di Fahmi è iniziata per la prima volta in Gameloft, dove ha lavorato come designer e programmatore. Col tempo, finì per entrare a far parte della Toge Productions, dove alla fine avrebbe avuto l’idea di Coffee Talk. Rilasciato nel 2020, Coffee Talk è un “simulatore parlante” ambientato in un mondo fantastico in cui i giocatori possono interagire con vari clienti che entrerebbero nella caffetteria in cui lavorano. Oltre a preparare il caffè a questi clienti tramite brevi minigiochi, gran parte del gameplay di Coffee Talk è incentrato sulle opzioni di dialogo che i giocatori fanno quando parlano con vari personaggi.

Il post condiviso sui social non ha fatto altro che aumentare la mancanza che i famigliari e gli amici provano ancora per il giovane sviluppatore, dicendo:

“Oggi abbiamo ricevuto una devastante notizia che Fahmi, il creatore e scrittore di Coffee Talk, è morto. Possa la sua anima riposare in pace e i nostri cuori sono con la sua famiglia e i suoi cari. Possano tutte le cose buone che ha condiviso, la storia che ha scritto, vivere con noi per sempre. Grazie, Fahmi.”

Che possa trovare pace una povera anima spentasi troppo presto.

Today we received a devastating news that Fahmi, the creator & writer of Coffee Talk, has passed away. May his soul rest in peace, and our hearts are with his family and loved ones.

May all the good things he shared, story he wrote, live on with us forever.

Thank you, Fahmi.

— Coffee Talk ☕️🌹 (@coffeetalk_game) March 28, 2022