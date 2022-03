Wartales: nuove modalità e un ricco aggiornamento

Wartales, il gioco di Shiro Games è in early access dal 2 dicembre 2021 e nonostante ciò continua costantemente ad aggiornarsi ed evolversi attraverso importanti aggiunte di contenuti. Pochi giorni fa hanno rilasciato su Steam la road map del titolo assicurando ai fan un progressivo miglioramento da ogni punto di vista. Quest’ultima era già stata mostrata in precedenza in maniera poco approfondita attraverso un trailer.

Il suo primo importante aggiornamento di contenuti è stato chiamato “Harag’s Marshlands“, il quale ha portato al gioco diverse novità come: una vasta regione, nuovi scenari, nuove missioni, diversi personaggi e hanno aumentato il livello massimo raggiungibile dai giocatori.

Sono state aggiunte nuove modalità di battaglia, Sopravvivenza e Fuga. Sopravvivenza si concentra sul mantenere la posizione per un certo numero di round, mentre Fuga consiste nel raggiungere una determinata area per fuggire dall’inseguimento dei nemici. Questo darà modo ai giocatori di variare il loro modo di giocare nel mondo di Wartales.

Secondo quanto mostrato da Shiro Games, durante lo svolgimento di quest’anno il gioco subire molti aggiornamenti, in particolare nel peridio primaverile ed estivo. Inoltre per maggiori dettagli qua sotto vi lasciamo la roadmap di Wartales.