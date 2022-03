The Devil in Me: Jessie Buckley farà parte del cast

Su Twitter Supermassive Games ha annunciato che l’attrice Jessie Buckley, candita agli Oscar 2022 per il ruolo di “migliore attrice non protagonista” in La figlia Oscura, farà parte del cast del nuovo gioco The Devil In Me.

Il prossimo capitolo di The Dark Pictures Anthology sarà caratterizzato dalla candidata agli Oscar Jessie Buckley che vestirà i panni della protagonista. Il gioco secondo quanto annunciato dal publisher probabilmente uscirà entro la fine dell’anno. Conoscendo Supermassive Games, non c’era da stupirsi di questa scelta in quanto in passato ha sempre coinvolto le grandi star di Hollywood nelle sue opere, basti pensare a Shawn Ashmore, Will Poulter e Ashley Tisdale.