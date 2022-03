Sword Art Online Variant Showdown: annunciato per mobile

Bandai Namco ha annunciato che Sword Art Online Variant Showdown, è un nuovo gioco d’azione in sviluppo per dispositivi mobile Android e iOS.

Questo annuncio è stato fatto per festeggiare il 10° anniversario di Sword Art Online. Secondo quanto è stato riportato da Bandai Namco il gioco verrà lanciato nel 2022 in tutto il mondo. Non ci sono ancora notizie che ci vadano a dare una data precisa ma non crediamo bisognerà aspettare molto per venirne a conoscenza.

Inoltre hanno divulgato la possibilità di approfondire la conoscenza a questo nuovo gioco con trailer e molto atro sul loro sito ufficiale. Se invece volete saperne di più su Sowrd Art Online e tutto il mondo che lo circonda vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli in merito.