Call of Duty Vanguard: free-to-play a tempo limitato

L’ultima iterazione di questo franchise sparatutto in prima persona di lunga durata, Call of Duty Vanguard pubblicato da Activision e sviluppato da Sladgehammer Games, riceverà un periodo di gioco gratuito di 2 settimane.

Come annunciato sul blog ufficiale del gioco, il suddetto titolo sarà un free-to-play a partire dal 30 marzo fino al 13 aprile. La versione free-to-play includerà una selezione di mappe e modalità tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Shipment, Casablanca, Gondola e una nuova modalità di gioco base di acquisizione basata su obiettivi.

Questa offerta sarà disponibile per i giocatori su tutte le piattaforme e tutti i progressi ottenuti durante il gioco gratuito dovrebbero essere trasferiti se decidi di riprendere il gioco. Rapporti recenti hanno suggerito che il titolo Call of Duty del 2023 sviluppato da Treyarch, è stato ritardato internamente e, come tale, lo sviluppatore sta lavorando a un seguito di Warzone free-to-play, nonché agli aggiornamenti dei contenuti per il suo prossimo titolo e versioni premium esistenti per compensare tale ritardo. Data la possibilità di poter vivere l’esperienza del gioco in modo gratuiti, si può leggere la nostra recensione di Call of Duty Vanguard.