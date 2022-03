Diablo Immortal: il blog rivela nuove informazioni su classi, skin e pre registrazione

La Blizzard ha pubblicato due post contenenti nuovi aggiornamenti riguardo lo sviluppo di Diablo Immortal. Il blog è stato creato dalla società di sviluppo al termine del primo Closed Beta Test per aggiornare i giocatori sulle ultime novità riguardanti il titolo. Potete trovare maggiori informazioni sul blog ufficiale qui. Di seguito le novità su Diablo Immortal:

Il primo post approfondisce alcuni delle skin che Immortal proporrà ai giocatori per personalizzare i propri personaggi. Inoltre una nuova funzionalità sarà aggiunta al gioco dopo il lancio, e permetterà ai giocatori di cambiare la propria classe senza dover creare un nuovo personaggio.

Quanto al secondo post, è finalmente possibile per tutti prenotare Diablo Immortal su dispositivi iOS e iPadOS. L’obbiettivo da raggiungere è di 30 milioni di prenotazioni/pre-registrazioni tra iOS, iPadOS e Android prima del lancio del gioco che avverrà nel corso dell’anno. Raggiunto quest’obiettivo, saranno disponibili delle splendide ricompense per tutti. Da far notare ai possessori di iOS e iPadOS, che il periodo di pubblicazione indicata dallo store non è la data ufficiale di lancio per Diablo Immortal.

Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Combattete contro antiche forze del male e scoprite la storia mai raccontata tra Diablo II e Diablo III in questo GdR d’azione mobile MMORPG nuovo di zecca.



L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità.

Al momento per Diablo Immortal è disponibile la pre registrazione tramite Google Play per Android e App Store per iOS.