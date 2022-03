F1 2021: nuova patch disponibile

La casa di sviluppo Codemasters ha mantenuto una solida pipeline post-lancio per F1 2021, che non è affatto una novità per la serie. Ciò, ovviamente, significa che il giocatore ha ricevuto costantemente aggiornamenti per perfezionare continuamente l’esperienza di gioco e, come tale, ha recentemente ricevuto un’altra nuova patch per il simulatore di corse.

Mentre si è in attesa del prossimo gioco, la casa di sviluppo ha lasciato l’aggiornamento 1.17 del suddetto titolo si concentra principalmente sul miglioramento dell’esperienza online del gioco, anche risolvendo un problema per cui i giocatori a volte non sono in grado di iniziare una gara se si uniscono durante il periodo di una sessione di qualifica, o un altro problema riguarda il punto sul giro più veloce che non viene rimosso dopo la modifica dei risultati nelle leghe, o le penalità sulla griglia riportate correttamente dalla sessione nelle leghe stesse. Sono state introdotte anche correzioni di bug generali, come il miglioramento del comportamento dell’IA nelle sessioni, la risoluzione di un problema con la vittoria VO non riprodotta, la risoluzione del problema di calibrazione con i pedali Fanatec CSL DD e altro ancora.

Si possono consultare le note sulla patch complete andato sul sito ufficiale del gioco, ottenendo quindi maggiori dettagli. F1 2021 è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.