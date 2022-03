Genshin Impact: demo trailer su Ayato

Mancano poche ore al nuovo aggiornamento di Genshin Impact, versione 2.6. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

In attesa che l’aggiornamento sia disponibile per tutti HOYoVerse ha pubblicato il demo trailer di Kamisato Ayato, intitolato Fathomless Swirls in the Forest. Ayato è il nuovo personaggio a cinque stelle con Hydro Vision di Inazuma doppiato in giapponese dal leggendario Akira Ishida, che ha anche doppiato Gaara di Naruto. Nel video vengono messa in evidenza l’abilità strategica del personaggio e le sue abilità in battaglia, che gli permettono di evitare un attacco da parte dei nemici dello Shogun, durante le celebrazioni dedicate al Festival di Inazuma.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.