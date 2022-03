Apex Legends: versioni next-gen disponibili da oggi

L’evento Warrios Collection di Apex Legends va in diretta oggi, ma non è tutto. Le case di sviluppo Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confermato che anche le versioni Playstation 5 e Xbox Series X/S sono disponibili oggi. Tutte le piattaforme ricevono 60 hertz e supporto HDR, mentre l’uscita 4K, le mappe d’ombra a risoluzione più elevata e le distanze LOD maggiori sono esclusive delle suddette piattaforme. I giocatori delle console di nuova generazione Xbox verranno aggiornati automaticamente alla versione migliore grazie a Smart Delivery.

Per i giocatori dell’ultima console di Sony che hanno installato il gioco, devono accedervi sulla dashboard attuando piccoli accorgimenti passo per passo, quali: selezionare “Opzions” accanto a “Play game” e poi “Select version”. Scaricare la versione Playstation 5 e l’aggiornamento sarà fatto.

Una volta attuato ciò, la versione Playstation 4 può essere eliminata in sicurezza. Per quanto riguarda l’evento Warriors Collection di Apex Legends, sarà disponibile fino al 12 aprile e prevede il ritorno della modalità 9v9 Control. Aggiungerà anche nuove skin leggendarie per Octane, Ash, Lifeline e Horizon insieme a un nuovo Heirloom, Crypto’s Biwon Blade e una nuova mappa delle arene chiamata Drop Off.