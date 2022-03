Soul Hackers 2: nuove informazioni sul sistema di combattimento

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Soul Hackers 2 con il protagonista Ringo che analizza le diverse meccaniche di combattimento i e COMP giocano un ruolo importante. Il video fornisce anche un po’ più di contesto su Arrow, uno degli alleati di Ringo che ha ricevuto il suo trailer dedicato.

Ogni membro del gruppo ha un COMP che è caricato con diversi demoni. Le abilità di quest’ultimo possono essere utilizzate da un personaggio e una volta che viene colpita la debolezza di un nemico, potete evocare un demone per creare una Pila. Una volta terminato il turno, tutti i demoni che sono stati evocati possono attaccare contemporaneamente. È possibile evocare fino a 16 demoni o Pila (Stack) per un attacco devastante. Ci sono anche abilità tandem che hanno la possibilità di attivarsi durante un attacco combinato. Questi possono curare gli alleati, causare disturbi di stato ai nemici e altro ancora. Potete anche utilizzare le abilità di ottimizzazione della Stack per aumentare il numero di azioni intraprese, aumentare il danno di un attacco combinato e altro ancora. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale di ATLUS:

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.