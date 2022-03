Xbox Game Pass: alcuni giochi costano milioni?

Il servizio di abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft è stato un successo assoluto, anche se molti fan si sono chiesti esattamente quanto grande sia il capitale che il gigante della tecnologia con sede a Redmond ha investito nel servizio per mantenere un afflusso costante di nuove versioni. Secondo il famoso analista di giochi David Gibson, giochi come Guardians of the Galaxy costano circa dai 5 ai 10 milioni di dollari da mettere sul suddetto servizio in abbonamento. Gibson ha rivelato questi numeri in un recente post su Twitter sull’imminente rivelazione di Sony Spartacus.

Per contestualizzare, Google ha speso oltre 10 milioni di dollari per portare Red Dead Redemption 2 sulla sua piattaforma di streaming. Secondo quanto riferito, Gibson ha raggiunto questi numeri parlando con un gruppo di dirigenti di Square Enix, anche se data la riservatezza in questioni aziendali come queste, è inevitabile che ci sia un certo grado di errore nell’equazione. Inoltre, ha anche parlato di come l’editore otterrà solo 2 dollari per gioco sul servizio rispetto a 29 dollari per lo stesso sulla vendita al dettaglio, rendendolo ostile per sviluppatori ed editori a livello economico.

Resta da vedere se il prossimo servizio a livelli di Sony, insieme a Xbox Game Pass, risolverà questo problema o meno, sebbene entrambi siano prodotti chiaramente diversi con un pubblico di destinazione apparentemente diverso.