Babylon’s Fall: nuovo aggiornamento di correzioni

Il gioco di ruolo cooperativo di PlatinumGames e Square Enix, Babylon’s Fall, ha avuto un inizio difficile, anche se sembra che lo sviluppatore e l’editore stiano scegliendo di restare fedeli al gioco, avendo recentemente lanciato un sondaggio di feedback per aiutare a migliorare il gioco e confermare che i contenuti futuri per i prossimi stagioni è già in lavorazione.

A tal fine, la suddetta casa di sviluppo ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento per il titolo in questione, che risolve vari bug nel gioco ed apporta anche diversi aggiustamenti, come Gallu Defenders e Udug Grenadiers che non compaiono più. Gli aggiustamenti apportati sono stati fatti anche ai nemici nei capitoli con un Pure Platinum inferiore al tasso di acquisizione ed altro ancora. Sono state inoltre apportate correzioni di bug per il sistema di azione e combattimento, come la risoluzione di un problema con Duello e Boss Fights, oltre a correggere il ridimensionamento della misurazione del super attacco nemico quando stanno giocando meno di 4 giocatori. Anche i problemi di perdita progressiva e di danneggiamento dei dati di salvataggio sono stati risolti e corretti tramite questo aggiornamento.

Con questo aggiornamento di correzioni del sistema per l’esperienza di gioco, si spera che il Babylon’s Fall possa ottenere almeno un discreto successo nonostante gli inciampi iniziali.