Forza Horizon 5:tutte le novità dell’aggiornamento Serie 6

Forza Horizon 5 continua a crescere con Playground Games che finalmente rende disponibile l’ aggiornamento della serie 6. Una nuova Horizon Story con Robert Glenn vede il Drift Club arrivare in Messico dalla Gran Bretagna e aggiungere nuove sfide. Insieme agli abiti a tema Drift Club, il completamento di tutti i diversi capitoli sblocca la Ford Mustang Mach-E 1400 del 2021 con la possibilità di scambiare tra trazione posteriore e trazione integrale. Inoltre, vengono fatti progressi verso la nuova playlist del festival che offre nuove auto, clacson e vestiti da sbloccare.

Tra le novità del nuovo aggiornamento sono incluse l’Ascari KZ1R 2012 che sarà disponibile dal 31 marzo al 6 aprile nella stagione estiva bagnata; la McLaren 765LT Coupé del 2021 della stagione autunnale Storm per il periodo dal 7 al 13 aprile; l’ATS GT 2018, disponibile dal 14 al 20 aprile durante la Stagione Invernale Secca; e la McLaren 650S Spider 2014 disponibile dal 21 al 27 aprile nella stagione calda primaverile. Inoltre, Horizon Open vede l’aggiunta di Custom Racing con i giocatori in grado di selezionare diversi parametri (come PI Class e tipo di razza) durante il match making. Riceve anche un nuovo sistema di progressione per Open Racing, Drifting, Playground Games e Custom Racing con XP guadagnati anche andando verso il tuo livello di giocatore. I badge sono disponibili come nuove ricompense che forniscono icone diverse in Horizon Life Free Roam, classifica di gara e classifiche (inclusa la nuova classifica Horizon Open che tiene traccia della quantità di XP guadagnati nello stesso).

Forza Horizon 5 è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.