H1: L’ABC della sicurezza nei videogiochi online

Il mondo dei videogiochi ne ha fatta di strada da quando, negli anni ’80, ci divertivamo con i videogiochi coin up e arcade davanti allo schermo delle nostre console. Sembra passato pochissimo tempo da quando giochi come Pac-Man e Mario Bros. rappresentavano un appuntamento fisso nei nostri pomeriggi, ma in realtà sono già passati quasi 40 anni. Oggi abbiamo titoli come Fortnite e Call of Duty, che offrono un tipo di divertimento totalmente diverso, anche dal punto di vista dei rischi che corriamo in rete.

Proprio così, perché i nostri acerrimi nemici, gli hacker, non dormono mai e sanno che il gaming può essere l’occasione giusta per colpire, non solo i giocatori ma anche le case di videogiochi. Il motivo? Perché spesso si tende a pensare che i videogiochi non possano nascondere insidie. E poi, diciamola tutta, quando finalmente riusciamo a trovare un po’ di tempo per giocare, non abbiamo tanta voglia di pensare agli hacker e ai virus: lo stress della vita reale è più che sufficiente.

Vediamo quindi di capire meglio che tipo di rischi possiamo correre mentre giochiamo online e come evitare incontri (troppo) ravvicinati con i malintenzionati della rete.

H2: I rischi più frequenti dei videogiochi e come evitarli

Se sei un appassionato di videogiochi, saprai già che la maggior parte dei giocatori utilizza una VPN per accedere al gioco. Possiamo dirti fin da subito che in effetti è una delle soluzioni migliori per evitare di correre rischi online. Per capire meglio come funzionano le Virtual Private Network e i vantaggi che offrono, puoi anche provare una VPN gratis.

Ecco in sintesi quali sono i pericoli che corri mentre ti diverti a scalare la classifica dei migliori giocatori in-game e a combattere battaglie virtuali per difendere il tuo universo:

1. Il furto di dati personali è senz’altro uno dei rischi più frequenti e anche più temuti. L’hacker in questo caso riesce a ottenere le tue password, i tuoi dati personali e le tue credenziali (in primis quelle bancarie) per l’accesso ai siti a cui sei iscritto. Tutte informazioni che vengono praticamente risucchiate dal dark web e di cui diventa impossibile riuscire a ottenere di nuovo il pieno e totale controllo.

2. Un altro tipo di attacco molto fastidioso è il DDoS, acronimo per Distributed Denial of Service, in cui l’obiettivo non sono i dati ma la funzionalità del server. In sintesi, l’hacker identifica l’IP del giocatore, ne prende il controllo e va a modificare il funzionamento del PC a proprio piacimento. Una VPN è particolarmente utile in questo tipo di attacchi, dal momento che riesce a criptare l’indirizzo IP dell’utente che la installa, rendendolo illeggibile a terzi.

3. Truffe e scam sono all’ordine del giorno anche nei videogiochi e possono avvenire secondo modalità praticamente infinite. Una rapida panoramica include:

● I diversi portali che si propongono come siti di gaming ma che in realtà nascondono intenzioni truffaldine.

● Il giocatore che partecipa al gioco in modalità multiplayer solo per contattare gli altri player e coinvolgerli in transazioni poco limpide. Di regola si tratta dell’offerta di acquisti di beni o servizi non ben identificati, o promesse di grandi vincite a fronte di una piccola somma di denaro o della comunicazione di informazioni personali. Secondo quanto riportato dalle società del settore, ogni venti nuovi account, uno è collegato a un’attività di frode online.

● Anche le e-mail sono una modalità frequente tramite cui gli hacker agiscono. In genere l’oggetto dell’e-mail è un titolo allettante, ad esempio la possibilità di ottenere dei bonus per il gioco o di scalare la classifica aprendo il messaggio e scaricando un software. La prima cosa da fare in questi casi è eliminare immediatamente il messaggio, anche dal cestino (e scappare il più lontano possibile).

Come si dice spesso, prevenire è meglio che curare. Il gioco è un’attività a cui ci dedichiamo per alleggerire la routine quotidiana: meglio evitare quindi di ritrovarci in una situazione da incubo a causa di qualche hacker che prende molto seriamente le nostre partite.