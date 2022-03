PlayStation Plus: trapelati i titoli di aprile, rumor

Sembra che i titoli PlayStation Plus di aprile siano già trapelati secondo un recente rapporto su Dealabs, che in precedenza ha trapelato in modo accurato dettagli sulla gamma di giochi mensili gratuiti di Sony. Recentemente sono emersi nuovi indizi per Spartacus, il nuovo servizio di Sony che unisce Plus e Now.

Per gli abbonati a PS Plus su PlayStation 4 o PlayStation 5, il servizio non solo consente di giocare a giochi multiplayer online, ma permette di accedere ad alcuni giochi gratuiti ogni mese. Secondo l’utente di Dealabs billbil-kun, che ha fatto trapelare con successo la scaletta di giochi che si uniscono a PS Plus ogni mese dalla fine dello scorso anno, ha rivelato ancora una volta che i seguenti giochi si uniranno al servizio dal 5 aprile 2022 sono Hood: Outlaws & Legends sia per PS4 che per PS5, Slay The Spire soltanto su PS4 e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, previsto solo per PS4. Di seguito una panoramica dei titoli tramite il sito ufficiale PlayStation:

Hood: Outlaws & Legends

In un regno spietato e senza controllo, ribelli e furfanti provenienti da ogni dove si affrontano per reclamare un posto tra le leggende. Per conquistare i favori di un popolo oppresso, le bande rivali competono in audaci rapine per colpire i ricchi dove fa più male. Eroe popolare o fuorilegge affamato d’oro, solo il migliore riuscirà a fuggire con il meritato bottino.

Slay The Spire

Abbiamo unito i giochi di carte e i giochi roguelike per creare il miglior deckbuilder a giocatore singolo possibile. Crea un mazzo unico, incontra creature bizzarre, scopri relique dal potere immenso, e sconfiggi la Guglia!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Siete pronti, ragazzi? Questo classico è tornato in tutta la sua fantastica spongiosità! Gioca come SpongeBob, Patrick e Sandy e dimostra al malvagio Plankton che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.