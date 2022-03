PlayStation Plus e PlayStation Now si fondono: ecco i dettagli

Dal lancio di PlayStation Plus nel 2010, Sony Interactive Entertainment è stata tra i protagonisti dell’innovazione con i servizi di giochi in abbonamento. Con una raccolta di giochi disponibile tramite questo servizio e di lanciare anche un servizio per giocare in streaming su console con PlayStation Now.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato delle novità inerenti sulle modifiche che interesseranno i servizi in abbonamento su piattaforme PlayStation. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento.

Andiamo a vederli nel dettaglio:

PlayStation Plus Essential:

Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio:

Due giochi scaricabili al mese

Sconti esclusivi

Archiviazione nel cloud per i giochi salvati

Accesso al multigiocatore online

Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus.

Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus. €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno

PlayStation Plus Extra:

Offre tutti i vantaggi del livello Essential

In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno

PlayStation Plus Premium:

Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra

In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui:

Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud

Un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP

Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC.

In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai giocatori di provare alcuni giochi prima di acquistarli.

Prezzo : €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno

: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno PlayStation Plus Deluxe (mercati selezionati) Per i mercati in cui non è disponibile lo streaming nel cloud, Sony offrirà tale servizio a un prezzo inferiore rispetto al livello Premium con un catalogo di grandi classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra. I prezzi locali variano in base al mercato.

Al momento del lancio del nuovo servizio, il servizio verrà inglobato nella nuova offerta di PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio autonomo. Al lancio, i clienti di PlayStation Now verranno trasferiti a PlayStation Plus Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore. Dato che si tratta di un lancio su larga scala, la nuova offerta del servizio verrà implementata con un approccio regionale in più fasi. Nel periodo di giugno, inizieremo con un primo lancio in diversi mercati asiatici, a cui seguiranno il Nord America, l’Europa e le restanti regioni del mondo in cui è disponibile.