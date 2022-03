Buongiornissimo… GamesVillage Talk!: Sony rivoluziona il Plus, and more…

Pronti per la solita sveglia mattutina del mercoledì? Il Buongiornissimo… GamesVillage Talk! vi attende puntuale dalle 9:45 sul nostro canale Twitch. E l’argomento principale di giornata non poteva che essere il nuovo servizio PlayStation Plus che Sony Interactive Entertainment lancerà nel mese di giugno.

Dunque, l’episodio odierno del Buongiornissimo… GamesVillage Talk! verterà su questo argomento, ma non vi preoccupate perché Domenico De Rosa e Marco Lucio Papaleo diranno la loro anche sul rinvio al 2023 del nuovo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ovviamente, il “Momento WHAT!” avrà il suo consueto spazio come sempre durante la fine della puntata. Ecco dunque gli slot dell’episodio odierno:

La rivoluzione di Sony – PlayStation Plus con 3 livelli di abbonamento!

TLOZ Breath of the Wild 2 – arrivederci al 2023!

Momento WHAT!

Vi aspettiamo in tanti: gli spettatori potranno intervenire tramite chat del canale e dirci la propria opinione su questa evoluzione del PlayStation Plus. I migliori commenti verranno proposti come sempre su schermo nel corso del nostro livestreaming.