Condannato un rivenditore per commercio dispositivi di Nintendo al Tribunale di Vibo Valentia

Nintendo è lieta di annunciare la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di un individuo che acquistava e vendeva dispositivi di elusione per i sistemi Nintendo DS e Nintendo 3DS attraverso il sito www.lupinvvshop.com (ormai chiuso). Questi dispositivi sono stati progettati per violare le misure di sicurezza implementate da Nintendo per proteggersi dai videogiochi pirata.

Nello specifico, tale sentenza, ancora impugnabile, ha condannato l’imputato a 6 mesi di reclusione, 10.000 euro di risarcimento danni, importo soggetto a sensibile aumento in sede di querela civile, a una sanzione pecuniaria e diversi divieti all’esercizio di attività commerciali. La sentenza è in linea con decisioni simili sia in ambito penale che civile, dal primo grado fino alla Corte di Cassazione.

Nella decisione, il giudice ha affermato che l’uso principale delle card R4 e Gateway era quello di aggirare le misure di protezione messe in atto a tutela della pirateria. Anche laddove possono esistere usi secondari delle carte, il giudice ha riconosciuto che:

Chi compra una console per videogiochi, proprio per la caratterizzazione che le è propria, lo fa, in via esclusiva o assolutamente prevalente, per svolgere tale forma di intrattenimento e non per tutte le altre attività astrattamente possibili.

Nintendo continuerà a intraprendere azioni legali contro coloro che trattano dispositivi di elusione o offrono servizi di elusione per proteggere tutti coloro che creano e pubblicano videogiochi per piattaforme Nintendo. L’azienda consiglia ai propri clienti di non sovvenzionare la pirateria acquistando, rivendendo o offrendo tali dispositivi o servizi.