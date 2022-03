Monster Hunter Rise Sunbreak: svelate le armature dei due Lord

Sui canali social di Monster Hunter Rise Sunbreak, Capcom ha svelato l’ultima novità riguardante l’espansione in arrivo il 30 giugno: nientemeno che le armature del Garangolm e del Lunagaron, due dei tre Lord che controllano la nuova mappa, la Cittadella. Guardiamo bene come sono fatte:

L’armatura del Lunagaron ricorda molto quella dell’Almudron, in un certo senso, principalmente grazie ai tratti simili al Leviathan comparso nel gioco principale di Rise. Esclusi i colori principalmente azzurri, abbiamo un’armatura molto stilosa che ricorda eleganza ma ferocia, ovvero tratti distintivi della Belva Zannuta. Sappiamo che il mostro usa l’elemento ghiaccio, quindi sarà una buona armatura contro i mostri che infliggono quel tipo di danno, come il Kushala Daora e il Goss Harag. Purtroppo le abilità non sono state trapelate, ma possiamo sospettare che saranno legate a ferocia e aggressione.

L’armatura del Garangolm presenta una massiccia stazza, specialmente per la versione maschile, avendo innumerevoli parti coperte da una spessa placca. L’armatura da donna è leggermente più esile, specialmente grazie alla sezione inferiore, ma per il resto è uguale all’altra. Per quanto riguarda i compagni abbiamo delle distinzioni divertenti: i Canyne diventano una sorta di cavallo, quasi come se fossero una pedina da scacchi, e questa cosa viene accentuata ancora di più quando si guarda l’armatura dei Felyne! L’aspetto riconducibile ai carri armati dimostrano la pesantezza e l’enorme difesa che il Garangolm possiede. Anche in questo caso, le abilità non sono state mostrate, ma considerato che il Garangolm è un mostro particolarmente aggressivo, ci aspettiamo un mix di abilità legate all’attacco ma anche per la difesa, con possibili mescolamenti con altri set.

Per ora è tutto dal team di Capcom, i quali stanno sicuramente facendo del loro meglio per darci l’espansione al day 1 senza ulteriori ritardi, e sicuramente Monster Hunter Rise Sunbreak sarà un’ottima espansione per il franchise.