The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato posticipato al 2023

Annunciato ben 3 anni fa durante l’E3 2019 di Nintendo, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è il grande seguito dell’acclamato titolo vincitore del Gioco dell’Anno 2017, e pertanto le aspettative sul titolo sono davvero alte. Ciononostante, non si può fare a meno di notare che di recente non sono state pubblicate così tante notizie in merito, e i fan si chiedevano quindi se la situazione fosse sotto controllo. A quanto pare, le loro preoccupazioni erano giustificate, poiché oggi ha parlato Eiji Aonuma, il producer del gioco, e ha dato una notizia sconvolgente: il gioco è stato rinviato a primavera 2023. Si tratta di oltre 6 mesi di possibile attesa considerando il piano originale di fine 2022, e di conseguenza si può dedurre che questo rinvio fosse essenziale per il team di sviluppo.

Non hanno detto niente di specifico in merito, e Aonuma si è limitato a dire le stesse cose che ci si aspetterebbe da un producer di degno rispetto, ovvero che il gioco arriverà più tardi del previsto, avrà elementi di gameplay sensazionali e la mappa di Hyule conterrà sia sezioni di terra che di cielo, dove Link potrà gestire nuovi poteri sensazionali con cui esplorare il vasto mondo. Aonuma continua scusandosi a nome di tutto il team di sviluppo, dicendo:

“A tutti coloro che non vedevano l’ora di giocarci quest’anno, le nostre più sentite scuse. In questo seguito l’avventura non si svolgerà più solo sulla terraferma, come nel gioco precedente, ma anche su nel cielo. E questa non è l’unica grande novità. Troverete anche tante altre sorprese, inclusi nuovi incontri ed elementi inediti di gameplay. L’intero team di sviluppo sta lavorando con grande passione, per rendere questo titolo un’esperienza speciale. Pertanto, vi preghiamo di avere ancora un po’ di pazienza.”



Dovremo attendere prossimo anno per assaporare The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ma siamo sicuri che ne varrà assolutamente la pena.