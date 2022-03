Kojima Productions: lanciato un nuovo sito website

Kojima Productions è sicuramente una delle aziende di videogiochi più recenti del mercato, considerato il suo passato e la sua creazione da parte di Hideo Kojima e altri sviluppatori usciti da Konami. Oggi, a sorpresa di tutti, hanno aggiornato il website ufficiale facendo vedere tante feature migliorate dal punto di vista grafico e della divisione dei canali. Il nuovo sito offre ai visitatori una risorsa completa per notizie e annunci relativi allo studio, informazioni aggiornate sui prodotti e opportunità di lavoro, nonché l’accesso a interviste dietro le quinte, merchandising ufficiale e offerte esclusive. I membri della stampa e i creatori di contenuti possono visitare il portale multimediale e registrarsi per accedere alle ultime risorse multimediali e ai materiali dello studio. Inoltre, ci sono novità per quanto riguarda l’accesso al portale di Kojima Productions. Mentre cresce l’attesa per il lancio di Death Stranding Director’s Cut su PC alla fine di questo mese, i visitatori potranno godere di contenuti esclusivi sul nuovo sito web, inclusa un’intervista dietro le quinte con l’attrice Léa Seydoux, che riflette su come il suo personaggio, FRAGILE, si evolve nel nuovo montaggio e in una chiacchierata approfondita con il trio synth-pop di Glasgow CHVRCHES, che offre uno spaccato affascinante del loro lavoro sulla colonna sonora del gioco.