Lost Judgement: disponibile il DLC The Kaito Files

Ebbene ci siamo: il DLC The Kaito Files per Lost Judgement, lo spin-off creato da Ryu Ga Gotoku Studio, è finalmente arrivato su PlayStation e Xbox, e i giocatori possono già scaricarlo e giocarci adesso, senza dover aspettare. Il DLC può essere acquistata a parte oppure scaricata liberamente da chi possiede il Season Pass di Lost Judgment, con download disponibile in queste ore sulle varie piattaforme previste. The Kaito Files ci vede interpretare Masaharu Kaito, membro della Yagami Detective Agency. In questa nuova parte del gioco, Kaito deve utilizzare le sue abilità, che comprendono abilità di combattimento notevoli e appunto l’uso del Primal Focus, per risolvere alcuni casi e portare avanti la sua missione. La storia prende le mosse dopo gli eventi narrati in Lost Judgment, mentre Yagami si trova fuori città, con Kaito alla ricerca di Mikio, una sua vecchia fiamma. Il trailer ufficiale dice:

“The Kaito Files è ora disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One! Gioca nei panni del muscoloso agenzia investigativa Yagami, Masaharu Kaito, mentre affronta il suo caso redditizio nell’attesissima espansione DLC di Lost Judgment. Immergiti nel passato di Kaito in quattro capitoli aggiuntivi pieni di dramma, setaccia Kamurocho per nuovi oggetti da collezione, padroneggia il suo approccio sensoriale unico per annusare gli indizi e sfida nemici completamente nuovi con due stili di combattimento esclusivi Bruiser e Tank. Disponibile come parte di Lost Judgment Ultimate Edition, Season Pass o per l’acquisto separatamente. Il Gioco base è richiesto per giocare.”

Non perdete tempo e correte a giocare al nuovo DLC di Lost Judgement.