Streets of Rage 4: annunciate le versioni mobile

Il beat ‘em up a scorrimento laterale Streets of Rage 4 sta arrivando sui cellulari. Playdigious ha confermato che uscirà il 24 maggio per iOS e Android, al prezzo di 8 dollari. Un nuovo trailer mostra brevemente il gameplay della versione mobile – guardalo qui sotto.

Uscito originariamente nell’aprile 2020, Streets of Rage 4 si svolge 25 anni dopo il gioco precedente e vede il ritorno di combattenti classici come Axel Stone e Blaze Fielding. Insieme a uno splendido nuovo stile artistico, il beat ‘em up presenta 12 fasi e tre personaggi aggiuntivi con cui giocare. È anche possibile scegliere 13 combattenti alternativi retrò e accedere ad alcuni livelli segreti che rendono omaggio ai giochi originali.

Per la versione mobile, è stato aggiunto il supporto per i salvataggi su cloud, un’interfaccia utente ridisegnata che si adatta ai touch-screen e gli Achievements. Il multiplayer non sarà disponibile al lancio, ma sarà rilasciato come aggiornamento gratuito in seguito.