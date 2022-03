Games With Gold: annunciati i giochi di aprile

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili a febbraio nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

Potrete esplorare un mondo steampunk in Another Sight, e sbloccare parole di colori nel puzzle platform Hue. Per quanto riguarda la linea classica tramite la retrocompatibilità, potrete invece incanalare le vostre abilità di magnate intergalattico in Outpost Kaloki X, e accelerare i vostri motori in MX vs ATV Alive.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo in cui sarà possibile scaricarli:

Another Sight : disponibile dal primo al 30 aprile

: disponibile dal primo al 30 aprile Hue : disponibile dal 16 aprile al 15 maggio

: disponibile dal 16 aprile al 15 maggio Outpost Kaloki X : disponibile dal primo al 15 aprile

: disponibile dal primo al 15 aprile MX vs ATV Alive: disponibile dal 16 al 30 aprile

Qui sotto potete vedere il video pubblicato sui canali social Xbox che mostra i giochi che saranno presenti tra i Games With Gold di aprile. Per quanto riguarda invece l’altro abbonamento, ovvero Xbox Game Pass, questi sono i titoli che sono andati ad aggiungersi in questa seconda metà di marzo.