Nine Sols: pubblicato un nuovo trailer

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Nine Sols, titolo in sviluppo da parte di Red Candle Games, team taiwanese famoso per i due titoli horror-psicologici Detention e Devotion. La campagna crowdfunding continua ad andare avanti e, arrivati al 160% della richiesta iniziale, il team ha voluto pubblicare un nuovo trailer, un teaser che alterna gameplay con qualche sprazzo di filmati animati. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Il primo obiettivo per il finanziamento, posto a 3 milioni di dollari taiwanesi (circa 95 mila euro), è stato raggiunto in meno di 24 ore, e al momento, come scritto prima, si è arrivati al 160% (quasi 154 mila euro), con ancora 40 giorni di campagna: il prossimo stretch goal vedrebbe lo story mode, una modalità più semplice per chi è meno abituato a questo tipo di giochi. L’uscita è prevista per il secondo trimestre del 2023, con obiettivo su PC/Mac ma anche console Nintendo e Sony.

Come scritto nella pagina della campagna crowdfunding, il gameplay di Nine Sols vede sia azione che esplorazione in 2D dal ritmo serrato, che si basa su tecniche classiche di platforming. Dato il background del team per quanto riguarda i giochi narrativi, lo studio si è anche concentrato sulla creazione di un mondo coinvolgente disegnato a mano, con un’ambientazione fantasy asiatica, personaggi vivaci e una solida trama.

Questa la visione del team:

Costruire un elegante mondo Taopunk che fonde elementi cyberpunk/sci-fi con il taoismo e la mitologia dell’Estremo Oriente.

Ricreare l’esperienza di combattimento di Sekiro in 2D e fonderla con la classica esplorazione a scorrimento laterale.

Incorporare un’arte fatta a mano influenzata da anime/manga e un suono elettronico scuro mescolato a strumenti orientali.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.