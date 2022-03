Unpacking: in arrivo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5

Unpacking, titolo rivelazione dello scorso anno uscito su PC, Xbox e Switch, arriverà a breve anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ad annunciarlo gli sviluppatori Witch Beam e il publisher Humble Games. Non è stata però annunciata la data precisa d’uscita. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio, ma non è l’unica notizia di giornata…

…In quanto, grazie alla partnership con Limited Run Games, sono ora disponibili i pre-ordini delle versioni fisiche di Unpacking per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch dallo store del sito ufficiale. In più, annunciata anche la colonna sonora in vinile, sempre pre-ordinabile dallo store, con le musiche di Jeff van Dyck in 2LP e 22 brani.

Lasciandovi ai tweet qui sotto, vi ricordiamo che Unpacking è stato nominato tra i giochi dell’anno ai BAFTA Game Awards 2022 che si terranno il 7 aprile, con le votazioni che termineranno il primo aprile.

But that’s not all—we’re also releasing the soundtrack on 🎵 VINYL 🎶 so you can unpack LIVE to the dulcet tones of @ Jeff’s amazing music 🎧📦 https://t.co/PkhBXr8wIV

— Unpacking 📦 Out NOW! (@UnpackingALife) March 29, 2022