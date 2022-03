PlayStation Plus: Sony non ha ancora intenzione di lanciare titoli first party al day one, ma…

Poco fa Sony ha annunciato il nuovo servizio che andrà a fondere PlayStation Plus e PlayStation Now. Sono stati mostrate le tre nuove offerte del prodotto, che proverà sì maggiormente a sfidare Xbox Game Pass, ma che sembra non avere ancora nei suoi piani uno dei punti di maggiore forza del servizio Microsoft: il lancio di titoli first party al day one.

Sony ha infatti confermato che, come molti si aspettavano, non ha intenzione di lanciare i suoi giochi first party su PlayStation Plus all’uscita. È una posizione che l’azienda tiene da tempo, e in una intervista con GamesIndustry, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha ribadito questa posizione, dicendo che l’attuale modello di sviluppo first party di Sony permette maggiori investimenti e, a sua volta, maggiori ritorni. Un modello che includa l’uscita al day one per i giochi first party su un servizio in abbonamento, secondo Ryan, avrebbe molteplici effetti a catena su quel modello:

“Ci sentiamo come se fossimo in un buon ciclo virtuoso con gli studios, dove l’investimento porta al successo, che permette ancora più investimenti, che portano ancora più successo. Ci piace questo ciclo e pensiamo che ai nostri giocatori piaccia questo ciclo”.



Continuando con:

“Mettere i nostri giochi in questo servizio, o in uno qualsiasi dei nostri servizi, al loro rilascio… come ben sapete, questa non è una strada che abbiamo percorso in passato. E non è una strada che percorreremo con questo nuovo servizio. Sentiamo che se dovessimo farlo con i giochi che facciamo con i PlayStation Studios, il ciclo virtuoso si interromperebbe. Il livello di investimento che abbiamo bisogno di fare nei nostri studi non sarebbe possibile, e pensiamo che l’effetto a catena sulla qualità dei giochi che facciamo non sarebbe qualcosa che i giocatori vogliono”.

Detto questo, ciò non significa che Sony si atterrà rigidamente a un modello e ignorerà le mutevoli realtà del mercato, se le realtà del mercato dovessero cambiare. Ryan dice che, anche se l’attuale modello di business di Sony è la migliore opzione possibile per l’azienda in questo momento, le cose possono cambiare molto rapidamente nell’industria: quindi mai dire mai alle uscite al day one dei first party nel PlayStation Plus.

“Il modo in cui il mondo sta cambiando così rapidamente in questo momento, niente è per sempre. Chi avrebbe detto anche solo quattro anni fa che avremmo visto IP AAA PlayStation pubblicate su PC? Abbiamo iniziato l’anno scorso con Horizon Zero Dawn, poi Days Gone, e ora God of War – una versione PC estremamente curata e compiuta di quel gioco. Abbiamo avuto un grande successo di critica e un grande successo commerciale, e tutti si sono messi in pace con questo avvenimento e sono completamente a loro agio. Mi guardo indietro di quattro anni e penso che nessuno se lo sarebbe aspettato. “Quindi non voglio mettere nulla di definitivo in questa fase. Tutto ciò di cui parlo oggi è l’approccio che stiamo adottando a breve termine. Il modo in cui il nostro modello editoriale funziona in questo momento, non ha alcun senso. Ma le cose possono cambiare molto rapidamente in questa industria, come tutti sappiamo”.

Nella stessa intervista, Ryan ha anche dichiarato che i cataloghi collettivi di PlayStation Plus Extra e Premium di oltre 700 giochi conterranno titoli di “ogni grande editore”. Mentre la lista completa di questi giochi non è stata ancora rivelata, includerà titoli del calibro di God of War, Returnal, Death Stranding e altri.