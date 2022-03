Everybody’s Golf: i server chiuderanno a settembre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che chiuderà i server online per Everybody’s Golf, il golfistico di Clap Hanz, il 30 settembre. Il gioco sarà ancora giocabile offline dopo la chiusura dei server.

Andando sulla pagina dello store americano del gioco si legge inoltre:

“I server online per Everybody’s Golf chiuderanno il 30 settembre 2022. Tutte le funzionalità online (comprese le modalità multiplayer online) cesseranno in quella data. Sarete ancora in grado di giocare e godervi il gioco in modalità single-player offline”.