Winter Ember: disponibile verso la fine di aprile

Il publisher Blowfish Studios e lo studio di sviluppo Sky Machine Studios hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo gioco, Winter Ember.

Il gioco d’azione stealth Winter Ember verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulle piattaforme Steam e GOG. Secondo quanto riportato dal publisher la data di uscita per il gioco è il 19 aprile. Inoltre hanno annunciato anche una versione del gioco per Nintendo Switch, probabilmente arriverà qualche mese dopo su quella piattaforma.

Purtroppo per quanto riguarda le opzioni di lingua, non è presente l’italiano. Le lingue supportate sono: inglese, francese, tedesca, spagnola, russa, slovacca, giapponese e cinese.