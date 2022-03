Anuchard: rivelata la data di uscita

Il publisher Freedom Games e lo studio di sviluppo stellarNull hanno annunciato la data di uscita del loro ultimo gioco, Anuchard.

Questo nuovo RPG retro in 2D è stato annunciato l’8 dicembre del 2020. Dopo svariati anni è stata annunciata finalmente la data di uscita. Secondo le informazioni rilasciate il gioco uscirà il 21 aprile. Anuchard verrà lanciato per Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC sulle piattaforme Steam ed Epic Games Store.

Per quanto riguarda la versione in lingua italiana, sarà presente fin da subito all’uscita come quella in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, russo, giapponese, coreano e cinese.

Informazioni sul gioco da Steam:

Il regno di Anuchard è caduto. Molte generazioni dopo, i discendenti rimasti dell’antico regno ti hanno scelto come Portacampana e ti hanno affidato la magica Audros Bell. Esplora, combatti mostri, risolvi rompicapi e riporta Anuchard al di sopra delle nuvole al suo antico splendore!

Per maggiori informazioni sul gioco e per provare la demo di Anuchard basta visitare il sito ufficiale.