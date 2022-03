Deliver Us The Moon: finalmente arriva su next-gen

Il publisher Wired Production e lo studio di sviluppo KeokeN Interactive hanno annunciato sui loro canali social la data di uscita di Deliver Us The Moon su console next-gen.

La data scelta per il lancio sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X/S è il 19 maggio 2022. Il prezzo di listino per il gioco nella versione digitale è di 24,99 €. Gli utenti che già possiedono la versione PlayStation 4 o Xbox One del gioco potranno effettuare l’aggiornamento senza costi aggiuntivi.

Il gioco per queste nuove console è stato annunciato il 30 marzo 2021, quasi un anno dopo dall’annuncio finalmente avremmo la possibilità di goderci Deliver Us The Moon anche su PS5 e Xbox Series X/S.