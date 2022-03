PlayStation Plus: Microsoft prende in giro Sony dopo l’annuncio

I 3 livelli di abbonamento di PlayStation Plus, cui sottoscrizioni saranno disponibili da giugno 2022, hanno fatto discutere molto sia per prezzi che per contenuti delle 3 opzioni. Eppure, fin da subito avevamo capito come questo nuovo servizio non dovesse essere considerato come “rivale” di Xbox Game Pass.

Eppure, l’annuncio del “nuovo” PlayStation Plus ha scatenato l’ironia del team Xbox, che ha pubblicato un Tweet che sa di “presa in giro” nei confronti di Sony. Il messaggio, propone 3 punti (come i 3 tier del Plus) che rappresentano i punti forti del servizio di Microsoft, ritenuto superiore dalla casa di Redmond:

Gioca a nuovissimi giochi al Day One

Blockbuster e indie

Xbox Game Studios, EA Play, [email protected] & altro ancora

Ovviamente, il post ha scatenato ironie e sfottò anche da parte degli utenti, che a quanto pare stanno dalla parte di Microsoft!