Anno 1800: Season Pass 4 disponibile dal 12 aprile

Ubisoft annuncia che il Pass per la Season 4 di Anno 1800 includerà 3 DLC, Il seme del cambiamento, Impero dei Cieli e L’ascesa del Nuovo Mondo. Il Pass ti invita a scoprire metodi alternativi nella produzione agricola, l’aviazione pionieristica e condurre a un nuovo livello la popolazione del Nuovo Mondo.

L’aggiornamento include un nuovo scenario per ogni DLC, con nuove missioni e

meccaniche di gioco e tre ornamenti disponibili dal 12 aprile 2022. Il seme del cambiamento è il primo DLC della Season 4. I giocatori possono costruire delle fattorie nel Nuovo Mondo e dovranno curare il terreno per l’agricoltura. Lo scopo del DLC è massimizzare la produttività, stabilire la politica locale e rafforzare l’indipendenza degli abitanti coltivando beni. Nello scenario Stagione d’argento devono stabilire una

complessa catena produttiva per l’argento, mentre affrontano le difficoltà del cambio delle stagioni.

Il Pass Season 4 vi introdurrà anche a nuovi modi di usare i dirigibili con Impero dei

Cieli previsto per l’estate 2022. Dal trasporto della posta, di beni e di lavoratori alle

battaglie aeree, i cieli. Infine. L’ascesa del Nuovo Mondo aggiungerà un nuovo livello alla popolazione e nuove isole al gioco. Con l’uscita di Il seme del cambiamento, i giocatori hanno l’opportunità di provare gratuitamente dal 12 al 19 aprile, durante il Weekend Gratuito, il gioco base di Anno 1800. Per maggiori informazioni su potete visitare il sito ufficiale qui.

Sviluppato da Ubisoft Mainz, Anno 1800 ha permesso ai giocatori di evolvere e acquisire

nuove abilità come governanti. Possono creare le loro piccole o grandi città, pianificare

efficienti reti logistiche, insediarsi in nuovi continenti, gestire spedizioni internazionali e dominare gli avversari con diplomazia, commercio, guerra e turismo.

Per la fine del 2021 il gioco ha superato i due milioni di giocatori. Molte delle idee proposte dai fan, come contenuti addizionali al Nuovo Mondo della

Season 4, hanno poi trovato spazio nel gioco.

Anno 1800 è disponibile su PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store.